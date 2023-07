“Numri 10 te Milan? Shumë përgjegjësi”, Leao: Duhet t’i kthej besimin klubit

Rafael Leao është numri 10 i Milanit me portugezin që këtë sezon e në vazhdim të eksperiencës me kuqezinjtë do t’i besohet një fanellë me shumë peshë jo vetëm për klubin italian, por edhe në botën e futbollit.

Një numër që e veshin lojtarët më të rëndësishëm ndërsa së fundmi, vetë Leao komenton në kanalin e vetë në Youtube besimin e klubit të Milanit. Leao shprehet se tashmë ndjen më shumë përgjegjësi dhe se i duhet që gjithë këtë besim t’ia kthejë në fushës drejtuesve të klubit.

“Numri 10 është padyshim shumë i rëndësishëm, një numër që të ngarkon me përgjegjësi. Tani duhet të jap maksimumin edhe si një formë falenderimi për besimin. Për mua është një mundësi të kem këtë përgjegjësi si numri 10. Kush është shoku i preferuar këtu te Milan? Ndjehem mirë me të gjithë, por kaloj shumë kohë me Bennacer, Saelemaekers, Bakayoko, Maignan, Adli dhe Ballo-Toure”, u shpreh Leao.