Oferta e çmendur për një adoleshent 18-vjeçar: gati 3 milionë euro pagë në sezon

Alejandro Garnacho është një nga emrat më në modë në Premier League. Sulmuesi argjentinas po shfaqet si një nga zbulimet e mëdha të Manchester Unitedit të ri të trajnerit Erik ten Hag, veçanërisht në katër ndeshjet e fundit, ku ka shënuar dy gola dhe ka dhënë dy asistime. Në “Old Trafford”, të vetëdijshëm se kanë një talent të ri, kanë plane për të në të ardhmen.

Kontrata e ish-lojtarit të Atléticos së Madridit përfundon në verën e vitit 2023, që do të thotë se ai do të jetë i lirë të negociojë me klubet e tjera që nga janari. Për këtë arsye, skuadra angleze tashmë ka nisur të lëvizë për rinovimin e kontratës së tij. Për ta bindur, “Djajtë e Kuq” kanë gati të ofertë joshëse.

Sipas informacioneve të gazetës britanike “Mirror”, United është i gatshëm t’i dhjetëfishojë pagën Garnachoss. Nga 5000 stërlina në javë që merr sot, do t’i ofrohen 50 000 me nënshkrimin e kontratës së re. E përkthyer në euro, rreth 57 500 në javë. Nëse mendojmë për pagën vjetore, do të bëhej 2.9 milionë euro. Një shumë e madhe për një lojtar 18-vjeçar, që thjesht ka luajtur disa minuta në Premier League.

Parashikimet janë që në fund të sezonit vlera e adoleshentit argjentinas të kapë shifrën 20 milionë euro. E të mendosh që një vit më parë nuk kushtonte asnjë qindarkë.