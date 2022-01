Ofertë faraonike për rinovimin, Pogba “nxjerr blof” Manchester United

Paul Pogba është ende duke u rikuperuar nga një dëmtim i pësuar gjatë grumbullimit me Francën dhe nuk ka zbritur në fushë me fanellën e Manchester United prej muajit nëntor. Megjithatë, mesfushori nuk e ka humbur vëmendjen e medieve pasi e ardhmja e tij mbetet një mister i madh duke qenë se është futur në gjashtë muajt e fundit të kontratës me Djajtë e Kuq dhe ende nuk ka një akord për të shtyrë më tej bashkëpunimin.

Së fundmi, ka qarkulluar lajmi se drejtuesit e United i kishin ofruar francezit 500.000 paund në javë për ta bindur të rinovojë, ndërsa kjo shifër do ta bënte Pogba edhe futbollistin më të paguar të skuadrës.

Megjithatë, një nga të afërmit e 28-vjeçarit ka sqaruar se lojtarit nuk i është afruar rinovimi dhe aq më tepër me një pagë faraonike. Në këtë formë, konfirmohen sërish ndasitë mes Pogba dhe klubit teksa futbollisti mund të largohet me parametër zero në merkaton e verës ndërsa admiruesit e mesfushorit nuk janë të paktë.