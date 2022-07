Ofertë interesante për Dani Alves, 100 mijë dollarë për çdo ndeshje të luajtur

Ndonëse me 39 vite mbi supe, Dani Alves nuk ka ndërmend të ndalet dhe është angazhuar maksimalisht të gjejë një tjetër skuadër, për të pasur mundësinë të grumbullohet për Kupën e Botës Katar 2022.

Së fundi mbrojtësit brazilian i ka ardhur një ofertë nga meksikanët e Pumas, të cilët kanë bërë një propozim mjaft interesant, që lidh pagën e Dani Alves direkt me performancën e tij në fushë.

Kështu bëhet fjalë për një pagë prej 100 mijë dollarësh për çdo ndeshje që futbollisti do të luajë në fushë, si dhe bonuse të tjera që lidhen me asistet dhe golat që do të mund të shënojë.

Gjithashtu janë ofruar edhe bonuse të tjera të rëndësishme, që lidhen me suksesin e skuadrës, ndaj Dani Alves po mendon seriozisht transferimin në Meksikë, pasi e ka të qartë se vetëm aktivizimi i rregullt do t’i mundësojë një ftesë për në Katar.