Olympiacos turpërohet në Pire, i jep lamtumirën Ligës së Kampionëve

Olympiacos i jep fund aventurës në Champions League, duke u eliminuar në turin e dytë nga irzaelitët e Maccabi Haifa.

Gjigantët grekë morën një barazim 1-1 në transfertë dhe ishin favoritë për të avancuar më tej, por pësuan një humbje turpëruese 0-4 në Pire, duke zhgënjyer jo pak tifozerinë në shkallët e stadiumit.

Kjo është hera e dytë radhazi që grekët dështojnë në turet eliminatore, teksa aventura europiane e Olympiacos do të vijojë në Europa League, ku do të përballet me Slovan Bratislavën.