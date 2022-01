Ousmane Dembele e ka marrë vendimin për të ardhmen

Ousmane Dembélé e ka marrë një vendimin për të ardhmen. Bisedat mes përfaqësuesit të tij dhe drejtuesve të Barcelonës për rinovimin e kontratës janë të ngrira e praktikisht në fund të sezonit do të jetë i lirë të zgjedhë klubin ku do të vijojë karrierën pa pasur asnjë detyrim kontraktuar me “blaugranat”.

Sipas medieve spanjolle, 24-vjeçari ka vendosur të mos pranojë ofertat që mund t’i vijnë klubit të Barcelonës për kartonin e tij gjatë ditëve të mbetura të janarit.

Kjo do të thotë se Barça ose do t’i rinovojë kontratën futbollistit duke ia plotësuar kërkesat ekonomike, ose do ta humbasë në qershor me parametër zero. Topi është në fushën e Barçës.