Pa Balliun, por Rayo Vallecano mund Espanyolin e Bares/ Levante nuk ia del dot me Sevillan

Rayo Vallecano ka fituar në transfertë me rezultatin minimal 0-1, duke tronditur kundërshtarët e Espanyol. Ndeshja është dominuar nga ekipi i Keidi Bares, i cili e nisi sfidën si titullar dhe luajti deri në minutën e 46-të, megjithatë fati ka qenë me ekipin e Ivan Balliut, me këtë të fundit që nuk ka luajtur sonte për shkak të kartonëve.

Ndeshja vijoi me barazim pa gola deri në minutën e 42-të, kur Guardiola i dhuroi golin e vetëm dhe të fitores ekipit të tij. ndërsa pjesa e dytë do të sillte raste nga të dyja skuadrat por pa mundur të shënonin. Pas këtij takimi Espanyol renditet në vend të 12-të me 39 pikë, teksa Rayo Valecano ngjitet në vend të 14-të me 37 pikë.

Sevilla ka marrë fitoren 2-3 në transfertë ndaj Levantes, në një ndeshje që ishte shumë e luftuar. Ndeshja u zhbllokua në minutën e 14’ kur Corona i dhuroi avantazhin ekipit të tij, teksa në minutën e 22’ Morales barazoi, duke shënuar nga pika e bardhë e penalltisë, megjithatë vetëm 5 minuta më pas miqtë do të rimerrnin avantazhin me Coronën që do të shënonte golin e tij të dytë në këtë përballje. Teksa pjesa e dytë do të sillte dy gola të tjerë, ndërsa e pafat ishte skuadra e Shkodran Mustafit, me shqiptarin që nuk luan për shkak të një dëmtimi, me Morales që në minutën e 71’ do të humbiste një penallti.

Sevilla rimori situatën në kontroll dhe në minutën e 81’ shënoi golin e tretë me Kounde. Te Levante u përpoqën të shënonin dhe ia dolën në minutën e 87-të me Soldado, por ndeshja u mbyll me fitoren e miqve me rezultatin 2-3. Pas raundit të 33-të Sevilla vijon të qëndrojë në vend të dytë të renditjes me 63 pikë, teksa Levante qëndron në vend të 19-të me 25 pikë të grumbulluara, plot gjashtë më pak se Cadiz i vendit të 17, ose ndryshe pozicioni që i shpëton rënies nga elita e futbollit spanjoll.