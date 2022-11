Pak ditë nga debutimi në Botëror, te Franca shqetësojnë dy titullarë

Franca vijon të ketë probleme me gjendjen fizike të futbollistike teksa katër ditë nga debutimi në Kupën e Botës ndaj Australisë, Karim Benzema dhe Raphael Varane vijojnë të stërviten veçmas grupit.

Të dy lojtarët vuanin dëmtime me skuadrat përkatëse para grumbullimit, megjithatë trajneri Didier Deschamps vendosi që t’iu besojë Benzema dhe Varane për shkak të eksperiencës dhe faktit se janë lider në fushë.

Kështu, aktivizimi i tyre në ndeshjen hapëse të Botërorit ndaj Australisë, është vendosur në dyshim ndërsa “Gjelat” në këtë edicion të Kupës së Botës mbërrijnë me statusin e favoritit. Pjesë e Grupit D, së bashku me Francën dhe Australinë janë edhe Danimarka me Tunizinë.