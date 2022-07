Papa mbyll aventurën me Botosanin, firmos në Turqi

Enriko Papa mbyll pas katër vitesh aventurën me Botosanin teksa është zyrtarisht lojtari më i ri i klubit turk të Rizespor pasi ka firmosur për dy sezone.

Mesfushori që ishte shndërruar në një lider të klubit rumun, madje duke mbajtur edhe shiritin e kapitenit tashmë do të provojë një eksperiencë të re.

Për fat të keq, klubi i Rizespor në sezonin e fundit nuk ja doli të mbijetonte në elitë dhe nga sezoni i ardhshëm do të luajë në Ligën e Parë ndërsa me Papën në organikë do të tentojë të rikthehet sa më shpejt.