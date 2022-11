Paraardhësi “thumbon” Southgate: Këtë Angli do e shpallja kampione bote

Kupa e Botës ka nisur numërimin mbrapsht dhe menjëherë kanë filluar analizat për fituesit dhe deklaratat e ndryshme ku nuk mungojnë as thumbimet. I fundit që ka dhënë një deklaratë shigjetuese është Sam Allardyce, trajneri i famshëm anglez që drejtoi kombëtaren e Tre Luanëve për vetëm një ndeshje në 2016, për shkak të skandalit të plasur.

Tanimë, 68-vjeçari ka dhënë verdiktin e tij lidhur me shanset e Anglisë në Katar 2022. Pasuesi i Allardyce në stol, Gareth Southgate vijon të mbetet në drejtimin e Tre Luanëve. Megjithëse si trajner kujdestar fillimisht, më tutje rezultatet i dhanë të drejtë 52-vjeçarit që u emërua përfundimisht në krye të stolit të Anglisë duke iu besuar projekti disa-vjeçar.

Deri më tani, Southgate e ka udhëhequr skuadrën drejt gjysmëfinales së Botërorit në Rusi 2018 dhe në finalen e Europianit 2020, të cilën e humbi ndaj Italisë pas gjuajtjes së penalltive. Në një intervistë, Sam Allaradyce u pyet rreth mundësive që do të kishte ai për të fituar Botërorin nëse do të kishte ende nr.1 i stolit të Anglisë.

”Po, padyshim që do e fitoja. Me këtë skuadër, po. Do të shkoja me Pickford në portë, një mbrojtje me katër: Reece James, Harry Maguire, Conor Coady dhe Luke Shaw. Në mesfushë: Declan Rice, Jude Bellingham dhe Mason Mount, ndërsa sulmin do t’ia besoja Bukayo Sakas, Phil Foden dhe Harry Kane“.

Më pas ish-trajnerit të skuadrave të ndryshme në Premier League si West Ham, Everton, Newcastle, Blackburn iu kërkua edhe një opinion krahasues mes ekipit të ‘Gjeneratës së Artë’ të viteve 2002-2006 dhe skuadrës aktuale që Southgate ka në dispozicion.

”Mendoj se skuadra aktuale është më e mirë se ajo e gjeneratës së artë, pasi është më e plotë në organikë. Për këtë arsye besoj se kësaj radhe Anglia mund t’i shkojë deri në fund turneut. Ata e kanë provuar që mund të shkojnë deri atje. Diferenca e vetme mes kësaj skuadre dhe gjeneratës së artë është mesfusha. Reparti i mesfushës së dikurshme ishte më i mirë në cilësi me Steven Gerrard, Frank Lampard dhe Paul Scholes.

Sa i përket faktit që Gerrard, Lampard dhe Scholes nuk mund të luanin përkrah njëri-tjetrin ishte thjesht një mit i krijuar nga mediat, pasi përndryshe pse grumbulloheshin në kombëtare kur nuk mund të luanin?”

Kombëtarja e Anglia do e startojë rrugëtimin e Kupës së Botës me sfidën ndaj Iranit më 21 Nëntor, ndërkohë që trajneri Gareth Southgate do të shpresojë të rikuperojë në kohë lojtarë të rëndësishme të ekipit si Kyle Walker, Reece James dhe Bukayo Saka për sfidën hapëse të turneut.