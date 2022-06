Paratë arsyeja e dështimit të bisedimeve mes Dybala dhe Tottenham, argjentinasi u tregua “lakmitar”

Një nga lojtarët që sezonin e ardhshëm do të nisë një aventurë të re është edhe Paulo Dybala. Argjentinasi nuk rinovoi kontratën me Juventusin pasi klubi dhe sulmuesi nuk gjetën “gjuhën e përbashkët” në lidhje me anën ekonomike. Dhe paratë, duket se po i prishin jo pak punë Dybalas pasi së fundmi për shkak të kërkesave të larta financiare të 28-vjeçarit, Tottenham është tërhequr për të nënshkruar me “La Joya”. Në shtypin britanik theksojnë se Spurs e konsideron të tepruar qëllimin e Dybalas për të përfituar 280.000 paund në javë.

Edhe pse sulmuesi kishte pëlqimin e trajnerit Antonio Conte, në këtë rast drejtuesit e Tottenham vendosën “veton” dhe përjashtuan çdo mundësi për të nënshkruar me Dybalan nën kushtet financiare të argjentinasit.

Tashmë, mundësia më konkrete për sulmuesin mbetet ajo e transferimit te Inter që i ofron një kontratë sezonale nga e cila Dybala mund të përfitojë deri në 6 milionë paund, ose ndryshe 260.000 paund në javë.

Bisedimet me zikaltërit janë të avancuara edhe për shkak të drejtorit sportiv Beppe Marrota që njihet me Dybalan prej kohës kur e transferoi te Juventus dhe mbetet një admirues i cilësive të futbollistit nga Laguna Larga.