Paredes “trondit” PSG-në, zbulon klubin e preferuar

Mesfushori i Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ka zbuluar se ëndërron të luajë për Real Madrid. Argjentinasi iu bashkua PSG-së nga Zenit në vitin 2019, por gjatë këtij sezoni ka luajtur vetëm në 15 takime në Ligue 1 për shkak të dëmtimeve.

27-vjeçari po hyn në vitin e fundit të kontratës me parizienët, e cila mbaron në verën e 2023-shit, dhe tashmë ai ka thënë se dëshiron të luajë në “Santiago Bernabeu”.

“Çdo lojtar ëndërron të veshë atë fanellë, është një klub shumë i rëndësishëm. Por unë kam shumë respekt për klubin tim, Paris Saint-Germain dhe jam shumë i lumtur këtu.” -tha Paredes për “TyC Sports”.

Pavarësisht se ka kontratë edhe për një sezon tjetër me parizienët, Paredes me shumë mundësi do të largohet që këtë verë nga Parisi.