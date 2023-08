Partizani, Ballkani dhe Struga ende në Europë, njihni kundërshtarët e tyre

Partizani, Ballkani dhe Stuga arritën që të bëjnë mjaft mirë detyrën në ndeshjet e kthimit të Conference League, duke arritur që të kualifikohen për në fazën e tretë. Tri skuadrat kampione nuk kanë kohë për të humbur, pasi menjëherë do të vihen përballë kundërshtarëve të radhës.

Të enjten e datës 10 gusht, Partizani do të udhëtojë drejt Letonisë për t’u ndeshur me Valmieran, Ballkani do të presë në shtëpi skuadrën nga Gjibraltari të Lincoln Red Imps, ndërkohë që Struga do të përballet në Ohër me ekipin e Swift Hesperange, që vjen nga Luksemburgu.

Kampionët e Shqipërisë luajnë në transfertë sfidën e parë me Valmieran në transfertë. Një skuadër modeste në letër, që merr pjesë për herë të tretë në historinë e saj në Europë. Sezonin e shkuar arriti që të fitonte titullin kampion, ndërkohë që aktualisht janë në aktivitet dhe pas 23 javësh kanë grumbulluar 34 pikë, duke u renditur në vendin e tretë me një diferencë tejet të madhe me Rigën që ndodhet 28 pikë më tepër në vendin e parë.

Sa u takon rrugëtimit të tyre në Europë këtë edicion, ata u eliminuan në raundin e parë të Champions League nga skuadra sllovene Olimpija Ljubjanë, ndërkohë që në turin e dytë të Conference League kaluan skuadrën amatore nga San Marino Tre Penne, me rezultatin e përgjithshëm në të dyja ndeshje 10-0. Një kundërshtar që duhet marrë seriozisht.

Ballkani do të luajë ndeshjen e parë në Prishtinë ndaj Lincoln Red Imps. Të besuarit e Ilir Dajës duan të përsërisin suksesin e vitit të shkuar për të prekur përsëri grupet, por si fillim duhet të kalojnë në rrugën e tyre skuadrën nga Gjibraltari, e cila ka fituar 8 herë titullin kampion. Sezonin e shkuar, Lincoln arriti që të luante në grupet e Conference League, megjithatë nuk arritën që të marrin asnjë rezultat pozitiv.

Lincoln Red Imps u eliminua në raundin e parë të Champions League nga Qarabag, ndërkohë që vetëm falë shortit kaloi direkt në turin e tretë të Conference League. Skuadra nga Suhareka konsiderohet favorite për të avancuar më tej.

Struga synon të shkruajë historinë ndaj ekipit nga Luksemburgu , Swift Hesper. Një kundërshtar modest, që ashtu si Struga arriti që për të parën herë në histori të shpallej kampion sezonin e shkuar. Në Europë nuk ka shumë traditë, ndërkohë që kaloi në raundin e dytë skuadrën e TNS, me rezulat të përgjithshëm 4-3.

Në Champions u larguan nga gara nga Slovan Bratislava. Një përballje në letër e barabartë, me skuadrën e Shpëtim Duros që pas paraqitjes së mirë në ruandin e dytë ndaj Buducnost, kërkon një tjetër kualifikim të madh, me Strugën që për herë të parë në historinë e saj synon që të shkojë në play-off të një kompeticioni të UEFA-s.