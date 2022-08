Partizani fiton me përmbysje, Skuka hero i të kuqve ndaj Egnatias

Partizani e ka nsur me fitore debutimin e Superiores për sezonin 2022-2023 teksa në Elbasan Arena të kuqtë triumfuan me rezultatin 2-1 ndaj Egnatias. Kryeqytetasit në fakt u gjendën në disavantazh në minutën e 32-të të fraksionit të parë teksa Ilir Camaj përfitoi nga një gabim fatal i portierit Bekim Rexhepi. Ky i fundit dështoi në tentativën për të larguar sferën dhe si rrjedhojë la portën e boshatisur me sulmuesin e rrogozhinasve që nuk fali nga fare pranë.

Gjithsesi, në fraksionin e dytë të besuarit e trajnerit Giovani Colella reaguan dhe gjetën rrugën e rrjetës në minutën e 57-të me anë të Engjëll Hotit që ekzekutoi saktësisht një 11-metërsh të akroduar nga ana e VAR-it.

Kryeqytetasit nuk u dorëzuan në tentativat për të fituar ndeshjen dhe u shpërblyen në minutën e 97-të kur Xhuljano Skuka ndëshkoi Egnatian duke veshur edhe njëherë kostumin e Superheroit për Partizanin ashtu siç bënte në shumë ndeshje të sezonit të kaluar.