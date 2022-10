Partizani harron derbin dhe përmbys Vllazninë në Shkodër, të kuqtë mbeten në krye të kampionatit

Partizani harron disfatën në derbi ndaj Tiranës dhe merr një fitore të madhe në Shkodër ndaj Vllaznisë me rezultatin 1-2. Të kuqtë e mbyllën pjesën e parë në disavantazh pas një goli të Ardit Hoxhajt që me një goditje me kokë mposhti portierin Rexhepi, por në fraksionin e dytë, kryeqytetasit bënë autokritikë dhe përmbysën shifrat.

Fillimisht ishte Victor Da Silva ai që ndëshkoi ish-skuadrën e tij në minutën e 67-të, ndërsa në të 86-tën i zakonshmi Skuka shënoi për të ndezur festën e madhe në kampin e kuq.

Pas këtij suksesi, Partizani ruan vendin e parë në tabelën e klasifikimit me 15 pikë, tre më shumë se ndjekësit më të afërt, Tirana. Ndërkohë, Vllaznia mbetet në vendin e pestë me 10 pikë të grumbulluara në shtatë javë.