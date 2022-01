Partizani-Kastrioti/ Starton sfida, Kallaku debuton me fanellën e kuqe

Partizani dhe Kastrioti e nisën vitin me fitore, duke mposhtur përkatësisht Egnatian dhe Kastriotin, teksa sot vihen përballë njëra-tjetrës, me “të kuqtë” që do të kërkojnë një tjetër 3-pikësh dhe krutanët që synojnë të mos dalin pa pikë.

Trajnerët kanë ndarë mendjen për formacionet që do të hedhin në fushë nga minuta e parë, teksa bie në sy debutimi i Sherif Kallakut me fanellën e “të kuqve”…

Partizani-Kastrioti 0-0

14’ Rrapaj tenton të godasë në portën e Kastriotit, por ajo devijohet nga portieri Sali. Belica tenton të dërgojë më pas topin në rrjetë, por as ai nuk arrin të finalizojë.

8′ – Herald Marku ekzekuton një goditje dënimi në pozicion të prirët me portën, por topi i krosuar në zonë, largohet nga mbrojtja krutane…

– Starton sfida në “Elbasan Arena”

Formacionet zyrtare:

Partizani (4-3-3): Hoxha; Sota, Belica, Bitri, A. Marku; Rrapaj, H. Marku, Kallaku; Junior, Mala, Skuka

Kastrioti (4-1-4-1): Sali; Rami, Hussein, Dida, Neziri; Onanuga; Hasani, Henry, Greca, Kodra; Kaina