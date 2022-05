Partizani përgatit goditjen e bujshme, gati firma me sulmuesin e njohur

Besart Ibraimi drejt Abissnet Superiores. Sulmuesi 35-vjeçar nga Kërçova në Maqedoninë e Veriut, ka vendosur të mbyllë bashkëpunimin me grekët e Xanthit dhe të provojë një eksperiencë të re, në një kampionat ku nuk ka luajtur asnjëherë.

Partizani është skuadra që ka ndjekur edhe më herët sulmuesin shqiptar nga Maqedonia e Veriut dhe burimet konfirmojnë se bisedimet mes palëve kanë nisur sërish dhe janë në fazë të avancuar.

Të kuqtë janë vetëm një hap larg sigurimit të një vendi në eliminatoret e kupave të Europës, ku do të kërkojnë të kalojnë sa më shumë ture dhe Besart Ibraimi do të ishte një afrim perfekt, pasi bëhet fjalë për një sulmues me eksperiencë të madhe, që ka luajtur për shumë klube, përfshi edhe gjermanët e Schalke 04.

Ndërkohë, ashtu siç ka raportuar supersport.al më herët, nga Partizani pritet të largohet në fund të sezonit edhe braziliani Stenio Junior, i cili ka marrë një ofertë joshëse nga Arabia Saudite, ndaj afrimi i Ibraimit bëhet i detyrueshëm për të kompletuar repartin e avancuar.