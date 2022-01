Partizani, shumë pranë rikthimi të mbrojtësit, po përcaktohen detajet e fundit

Partizani, një kantier në ndërtim. Trajneri i ri, Dritan Mehmeti, ka nisur prej pak ditësh punën në kampin e kuq. Një ndryshim i rëndësishëm për të ndërruar kurs, me drejtuesit ndërkohë që janë duke piketuar edhe përforcimet e nevojshme në merkato, për të rritur cilësinë e skuadrës në pikat ku ndërhyrjet janë konsideruar si më të domosdoshme.

Afrimi i Sherif Kallakut mund të konsiderohet një afrim i shkëlqyer, për një lojtar cilësitë e të cilit nuk diskutohen, dhe që e njeh mirë kampionatin shqiptar duke premtuar fantazi dhe më shumë impulse në fazën e sulmit, por ndërkohë përforcime priten edhe në reparte të tjera.

SuperSport mëson se të kuqtë janë shumë pranë rikthimit të një tjetër lojtari me peshë, këtë herë në mbrojtje. Bëhet fjalë për Eneo Bitrin, 25-vjeçarin që ka impresionuar me paraqitjet dhe rritjen e tij me fanellën e kuqe nga viti 2019 deri në 2021, kur luajti me Partizanin. Paraqitje të cilat i dhanë mundësinë për të kaluar jashtë vendit, me mbrojtësin që u transferua tek Astana, në Kazakistan. Bitri ka prishur në mënyrë konsensuale kontratën me kazakët pikërisht në ditët e para të këtij viti dhe të kuqtë janë në tratativat finale me 25-vjeçarin, që shumë shpejt mund të bëhet zyrtarizimi i radhës në kampin e kuq.