Partizani-Tirana/ Publikohen formacionet zyrtare, Shehi me sulm të sajuar

Partizani dhe Tirana do të matin forcat për herë të fundit këtë sezon, duke nisur nga ora 18:45 në “Elbasan Arena”, me “të kuqtë” që do të synojnë të blindojnë Europën dhe “bardheblutë” që duan të vulosin titullin kampion në derbi.

Të dy trajnerët kanë ndarë mendjen për formacionet që do të hedhin në fushë, me Dritan Mehmetin që ka konfirmuar 10 prej lojtarëve që kishte titullarë ndaj Kukësit dhe ka shtuar edhe të rikthyerin nga pezullimi, Matondo.

Nga ana tjetër, Orges Shehi ka zgjidhur dilemat e mungesave të shumta, teksa në sulm i ka besuar taulant Seferit, që do të mbështetet nga Hoti dhe Ismailgeci.

Partizani: Hoxhaj; A. Marku, Bitri, Belica, Hadroj; Mala, Matondo, Rrapaj; Cara, Stenio Junior, Skuka

Tirana: Bekaj; Toshevski, Behiratce, Hoxhallari, Përgjoni; Totre, Toli, Limaj; Ismailgeci, Hoti, Seferi