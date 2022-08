Partnerja e Theo Hernandezit merr vendimin e papritur: Disa persona nuk meritojnë…

Zoe Cristofoli i ka habitur me historinë e papritur që ka postuar në Instagram orët e fundit. Një njoftim që partnerja e Theo Hernandezit ka dashur t’ua drejtojë ndjekësve të saj:

“Dje dhe sot kam bllokuar shumë llogari, preferoj të kem vetëm ata që më ndjekin sesa të kem më shumë”. Më pas ai saktësoi: “Disa njerëz nuk e meritojnë t’i shohin gjërat e mia 24 orë në ditë nga llogaria e tyre.”

Më pas Zoe foli për këtë platformë: “Instagrami është tashmë plot me falsifikime, në çdo kuptim… Shumë gjëra të këqija. Negativiteti është në nivele shumë të larta”. Cristofoli përfundoi e përfundoi mesazhin me fjalët: “Pra, pa keqardhje, lamtumirë dhe faleminderit. Sigurisht nëse në këto 6 vite kam bërë gjëra të mrekullueshme, kjo është vetëm falë atyre që më vlerësojnë vërtet. Dhe falënderimi nuk do të jetë kurrë i mjaftueshëm”.