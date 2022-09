Pas kërcënimeve nga i vëllai, Pogba nën mbrojtjen e policisë italiane

Paul Pogba është marrë në mbrojtje nga Policia Italiane. Lajmin e ka bërë të ditur e përditshmja franceze “Le Parisien”, që raporton se mesfushori kampion bote ka bërë një denoncim në policinë e Torinos që në 12 korrik të këtij viti.

Ai ka deklaruar ese e kanë kërcënuar dhe gjobitur me 13 milionë euro, ndaj që atëherë, është marrë në mbrojtje nga policia, që ka monitoruar vazhdimisht zonën ku banon mesfushori, kur ndodhet në Itali.

Për çështjen e kërcënimit, dy ditë më parë u arrestua edhe vëllai i Pogba, Mathias, që bashkë me 4 të tjerë, morën mesfushorin në një periferi të Parisit dhe e kërcënuan me armë, duke i thënë se do ta vrisnin nëse nuk u jepte 13 milionë euro.