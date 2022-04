Pas një sezoni në purgator, skuadra angleze mund të festojë sot rikthimin në Premier League

Mbrëmjen e sotme në orën 20;45 Fulham do të përballet me ekipin e Preston dhe nëse nga ky takim sigurohen 3 pikët, atëherë vendasit do të festojnë rikthimin në Premier League pas një sezoni në Championship.

Një sezon shumë i mirë për “Të bardhët”, që kryeson kampionatin me 83 pikë, një diferencë prej 10 pikësh nga vendi i tretë që shkon në “Play-off” për të fituar një vend në elitën e e futbollit anglez.

Protagonist absolut i kësaj skuadre ishte Aleksandar Mitrovic, i cili ka shënuar 38 gola në 39 ndeshje që është aktivizuar. Fulham u rrëzua sezonin e shkuar nga Premier League dhe pas një viti në purgator, tashmë është gati të konfirmojë rikthimin në elitë.