Pasalic: Eliminuam favoritët e Botërorit dhe nuk do ndalojmë me aq! Ju zbuloj sekretin tonë

Mesfushori i Atalanta-s dhe Kroacisë, Mario Pasalic tha se skuadra e tyre nuk do të ndalet në gysmëfinalen e Kupës së Botës, Katar 2022.

Duke folur për mediet italiane, kroati theksoi se Kombëtarja e tyre eliminoi favoritin e Botërorit, ndërsa më tej shtoi se nuk do të ndalen me aq.

“Kemi eliminuar Brazilin, favoritin e parë dhe tani jemi gati të mirëpresim Argjentinën. Kemi treguar se dimë t’i trajtojmë ndeshjet me lojtarë të mëdhenj. E dija se kishim forcë dhe se të udhëhequr nga Luka Modric mund të bënim gjëra të mëdha në Kupën e Botës. Sekreti ynë? Forca mendore. Ndjesia është fenomenale. Pas asaj që ndodhi në Rusi katër vjet e gjysmë më parë, do ta prisja që tashmë në këtë Botëror do të përsëritej diçka e tillë. Është fantastike. Jemi në mesin e katër finalistëve, që në vetvete është një sukses joreal, por nuk duam të ndalemi me kaq. Fokusi është te Argjentina, do të jetë një tjetër ndeshje historike. Jemi gati për një betejë të re”-u shpreh Pasalic.