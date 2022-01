Pasardhësi i Haaland, Dortmundi zgjedh rekordmenin e “Pancerave”

Erling Haaland do të transferohet në La Liga në fund të sezonit. Barcelona dhe Real Madrid po garojnë mes tyre për të bindur Mino Raiolën, agjentin e sulmuesit potent të Borussia Dortmund.

Klubi gjerman i ka vendosur ultimatum Haaland, i cili duhet të marrë një vendim për të ardhmen deri më 31 janar. Drejtuesit e verdhezinjve nuk duan të mbeten të papërgatitur dhe kanë piketuar pasardhësin e 21-vjeçarit.

Marca bën të ditur se ai është Karim Adeyemi, 19-vjeçari i Salzburg, klub nga i cili erdhi edhe Haaland në janarin e vitit 2020. Gjermani me origjinë nigeriane, është një nga talentet më premtues.

Për të interesohet edhe Liverpool, teksa në shtatorin e vitit të kaluar debutoi me “Pancerat” duke u bërë golashënuesi më i ri në historinë e kombëtares gjermane në tetor.

Sulmuesi numëron 14 gola dhe 2 asiste në kampionat, dhe 3 gola dhe 2 asiste në Champions League me kampionët e Austrisë. Gjithsesi, akordi dhe transferimi në Bundesligë pritet të ndodhë në fund të sezonit.

“Karim do të përfundojë sezonin me ne, ky është plani që kemi. Nuk e di se çfarë mund të ndodhë nëse Karim nuk e përfundon sezonin me ne”, deklaroi Christoph Freund, drejtori sportiv i Salzburg.