Pasi çmendi rrjetin me divorcin e supozuar, Wanda Nara shijon akulloren në Maldive

Për shumë javë, ishte në qendër të vëmendjes së medieve rozë për shkak të një postimi në rrjetet sociale, kur paralajmëronte ndarjen nga Mauro Icardi. Wanda Nara, që me sa duket “lojën” me fansat e ka kthyer në sport, tani që ka nisur Botërori është zhvendosur në Ishujt Maldive, për të shijuar një periudhë të gjatë pushimesh me familjen e saj, sigurisht edhe me praninë e partnerit Mauro.

Wanda ka publikuar në rrjetet sociale disa foto sensuale, madje duke shijuar akulloren në klimë e ngrohtë të Maldives.