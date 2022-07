Ka pasur një lidhje me Neymarin, tani “i jep duart” edhe Militaos, për pak ditë bëhet nënë

Eder Militao, mbrojtës i Realit të Madridit ndahet nga partnerja e tij vetëm pak ditë para se të vijë në jetë vajza e tyre, Cecilia. Lajmin e ka dhënë Karoline Lima, blogerja e famshme braziliane me 2.6 milionë ndjekës në rrjetet sociale. Ajo ka publikuar një video në historitë e saj për të shpjeguar pse gjërat shkuan deri në këtë pikë.

“Pasi u kthye nga udhëtimi i tij, u përpoqa t’i zgjidhja gjërat. Arriti në një pikë ku pashë se marrëdhënia e dashurisë nuk do të funksiononte. Vendosa t’i jap fund dhe mendoj se ishte vendimi më i mirë në atë kohë,” – shpjegon Karoline. Lime. – “Ne do të kemi gjithmonë një lidhje, e cila është Cecilia, e cila do të jetë prioriteti i jetës sonë. Sido që të jetë, ne do të duhet të jemi mirë për të. Unë jam mirë dhe do të rigrihem,” – sqaroi bukuroshja braziliane për ndarjen nga Militao.

Karoline Lima, e cila është në fazën e fundit të shtatzënisë, do të sjellë në jetë Cecilian në ditët në vijim: “Vajza është mirë dhe unë jam shumë e fortë… Cecilia është edhe më e fortë”.

Karoline Lima, e cila është në fazën e fundit të shtatzënisë, do të sjellë në jetë Cecilian në ditët në vijim: “Vajza është mirë dhe unë jam shumë e fortë… Cecilia është edhe më e fortë”.