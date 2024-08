Pasuesi i Scamacca-s, Atalanta siguron shërbimet e sulmuesit të Genoa-s

Atalanta gjen pasuesin e Scamacca-s. Klubi bergamask dhe Genoa kanë gjetur gjuhën e përbashkët për transferimin Mateo Retegui-t.

Pasditen e të mërkurës klubet kanë arritur marrëveshjen finale për sulmuesin e lindur në vitin 1999, me bergamaskët që do të paguajnë 22 milionë euro me sulmuesin që do të firmosë një kontratë katër vjeçare.

Retegui do të zbarkojë në Bergamo të enjten ku fillimisht do të kryej vizitat mjekësore e më pas do të firmosë edhe kontratën me Atalanta-n.