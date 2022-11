Patrick ndëshkon Egnatian, Tirana merr komandën e Superiores

Tirana merr kryesimin e Abissnet Superiores, pasi mundi në “Selman Stërmasi” me rezultatin minimal Egnatian. Skuadrës së Orges Shehit i mjaftoi një gol i Patrick në pjesën e dytë, saktësisht në minutën e 51-të, për të marrë fitoren e dytë radhazi, por mbi të gjitha për t’u katapultuar në vendin e parë në Superiore.

Pjesa e parë ishte e kujdesshme dhe me pak raste, teksa mund të veçohet një goditje e Xhixhës dhe një rast i Camajt. Në pjesën e dytë, Patrick u tregua vigjilent brenda zone, duke kthyer në gol një harkim të Toshefskit. Me portën e boshatisur dhe me përgjumjen e mbrojtjes mike, 24-vjeçari nuk e pati të vështirë që të gjente rrjetën.

Skuadra rrogozhinase pati disa mundësi të mira për të shënuar, megjithatë nuk ia doli që të marrte diçka nga kjo sfidë. Në të 74-tën, Delarge arriti që të gjente rrjetën, por anësori i ndërpreu festën, duke sinjalizuar pozicion të parregullt. Me 11 pikë të grumbulluara, ekipi i Shpëtim Duros e sheh veten në vendin e pestë me 15 pikë.