“Pauza e Botërorit do të jetë e bekuar për ne”, Nedved komenton shortin e Europa League

Pas dështimit për t’u kualifikuar në 1/8-tat e Champions League, Juventus është i detyruar ta vijojë aventurën europiane në Europa League. Nga shorti i mbajtur në Nyon të Zvicrës, bardhezinjtë mësuan edhe rivalin për fazën e 1/16-tave të Europa League teksa do të përballen në muajin shkurt me francezët e Nantes.

Zëvendëspresidenti i “Zonjës së Vjetër”, Pavel Nedved komentoi shortin ndërsa shpreson që gjatë pauzës së kampionatit për zhvillimin e Botërorit, ekipi të rikuperojë sa më shumë lojtarë të jetë e mundur.

“Nantes? Rrugëtimi i tyre i vështirë në Ligue 1 nuk ka të bëjë fare me atë që skuadra do të shfaqë në fushë për ndeshjet europiane. Mos harrojmë se ndeshja do të zhvillohet në vitin tjetër dhe shumë mekanizma mund të ndryshojnë, kjo kohë do të shërbejë edhe për ne të Juventus. Të rinjtë po shfaqen mirë dhe me siguri që do të jemi edhe më mirë në momentin kur të rikuperohen të dëmtuarit. Ndoshta për Juventusin do të jetë një pauzë e bekuar”, u shpreh Nedved.