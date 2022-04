Pejic: Kroacia s’ka ndërtuar asnjë stadium për 20 vjet, këtu është bërë diçka e madhe për futbollin

Në konferencën për shtyp para ndeshjes me Laçin, sfidë që do të përurojë “Kukës Arenën”, foli edhe Pero Pejiç, drejtori sportiv i verilindorëve, i cili theksoi as Kroacia nuk ka bërë sa Shqipëria sa i përket ndërtimit të stadiumeve të reja në vend.

“Kur kam luajtur para 4-5 vitesh këtu, fusha ishte sintetike, pak më vogël, luanim në një stil tjetër, por tani është diçka e re, stadium i ri. Në Kroaci në 20 vitet e fundit nuk janë ndërtuar stadiume, kurse këtu, në Shqipëri është ndërtuar “Elbasan Arena”, “Loro Boriçi”, “Air Albania”, “Kukës Arena”. Kjo është diçka e madhe për futbollin shqiptar. Këta njerëz e meritojnë këtë stadium.”

Sa u përket objektivave, kroati tha se dëshiron që skuadra të sigurojë sa më parë pjesëmarrjen në Europë.

“Tani ne jemi të lumtur, sepse jemi në zonën e Europës. Në fillim ishte shumë e vështirë, sidomos për mua, sepse mora një detyrë të re, nuk është si të luash futboll. Duhet të mendoj për 20 lojtarë, të ndërtosh një ekip të mirë, të marrësh një trajner cilësor. E nisëm sezoni me objektivin për të luajtur për titullin kampion, por u përballëm me Tiranën, Partizanin, Dinamon, edhe pse tani është poshtë, janë klube me shumë trofe. Luftuam dhe kemi treguar që mundemi, por patëm një handikap të madh, kemi luajtur jashtë fushës sonë. Po t’i luanim të gjitha ndeshjet në Kukës, ju siguroj që do të ishim duke luftuar për titullin kampion. Duhet të vazhdojmë kështu dhe të sigurojmë sa më parë pjesëmarrjen në Europë.”