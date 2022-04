Për David Silvan mosha është thjesht numër, gati rinovimi me baskët

David Silva është shumë pranë rinovimit të kontratës me Real Sociedadin. 36-vjeçari, i cili u transferua në vitin 2020 me parametër zero nga Manchester City, ku kaloi vetet e tij më të mira, vazhdon të japë maksimumin me fanellën e baskëve.

Falë performacës së tij në fushën e blertë ka bindur drejtuesit e klubit për t’i rinovuar kontratën me aktualen që i përfundon në fund të sezonit. Mediet në Spanjë raportojnë se mesfushori dhe drejtuesit e klubit e kanë arritur tashmë marrëveshjen, që do ta mbajë David Silvan të lidhur edhe për një tjetër sezon në “Anoeta”. Me shumë mundësi futbollisti do të hedhë të zezën mbi të bardhë gjatë këtij muaji.