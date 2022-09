Për herë të parë jashtë Championsit pas 20 vitesh, Ronaldo në listën e Man.UTD për Europa League

Manchester United ka publikuar skuadrën që do të marrë pjesë në Europa League, ku do të përballet në Grupin E me Sheriff Tiraspol, Real Sociedad dhe Omonia Nicosia.

Në mesin e lojtarëve që do të marrin pjesë në garën e dytë evropiane, spikat Cristiano Ronaldo, i cili për herë të parë nuk do të jetë në Champions League, që nga sezoni 2002-2003, kohë kur luante te Sportingu dhe konkurronin në UEFA Cup, që ishte kompeticioni i dytë për nga rëndësia në Europë, pasi në atë kohë ende nuk ishte krijuar Europa League.

Në listën e ekipit, Erik ten Hag ka përfshirë të gjithë afrimet e verës, përfshirë edhe Anthony i cili është pjesë e listës së të rinjve.

Lista e Manchester United për Europa League:

Portierë: David De Gea, Martin Dubravka, Tom Heaton.

Mbrojtës: Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Luke Shaë, Axel Tuanzebe, Raphael Varane, Aaron Ëan-Bissaka.

Mesfushorët: Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Jadon Sancho, Donny van de Beek.

Sulmues: Antony, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo.