Përballja me Kastriotin, Totre: Sfidë e vështirë, ju tregoj gjendjen e Tiranës

Mesfushori i Tiranës, Ennur Totre, ka zbuluar sot gjendje e skuadrës “bardheblu” të kryeqytetit. Në një pornoncim për Supersport, Totre theksoi se Tirana është shumë e motivuar dhe ka shumë potencial për të vazhduar me rezultatet pozitive.

“Normalisht vijmë nga rezultate pozitive, grupi është shumë mirë, ekipi ka shumë për të dhënë. Rezultatet e fundit tregojnë se ekipi ka shumë potencial nëse vazhdojmë kështu.”-theksoi lojtari.

Duke folur për të ardhmen, ai shtoi se kanë punë përpara,por që fokusi i tyre është te marrja e sa më shumë rezultateve pozitive.

“Ne i marrim ndeshjet një nga një, kampionati është i gjatë ka edhe shumë ndeshje. Ne i vlerësojmë ekipet nga më i forti te më i dobëti. Kemi ndeshje të fortë me Kastriotin, ne do fokusohemi te fitoret, pastaj ekipet e tjera nuk na duhen se si dalin.”-u shpreh mesfushori.

Ndërsa për përballjen e kësaj jave me Kastriotin, ai tha se ka për të qenë shumë e vështirë, por që do japin maksimumin.

“Ne nuk i trembemi asnjë ekipi, por e dimë që Kastrioti është një ekip shumë i vështirë, sidomos në stadiumin e Kamzës, por ne do japim maksimumin tonë.”-deklaroi Ennur Totre.

Skuadrës së Tiranës do i rikthehet në përballjen me krutanët Erjon Hoxhallari që ka kaluar dëmtimin fizik dhe Taulant Seferi, ndërsa Vesel Limaj do të mungojë për shkak të kartonëve.