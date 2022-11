Përcaktohet çifti finalist në “La Casa de Quiz”, Elton Çela përballë Iseldit

Elton Çela triumfoi në gjysmëfinalen e La Casa De Quiz duke siguruar një “biletë” për në finale. Përballë Altin Gjatës, apo ndryshe “Doktori” rezultoi një sfidë shumë emocionuese në të cilën u desh një pyetje shtesë për të caktuar fituesin.

“Doktori” nuk mundi të gjente pyetjen enigmë, me Çelën që ia doli në krahun tjetër dhe me rezultatin në barazim, u deshën edhe dy raunde të tjera për të identifikuar fituesin, teksa nga pyetjet me pulsant Elton Çela rezultoi më i suksesshëm dhe në fund festoi për arritjen në finale, aty ku do të sfidoi Iseldi Balën që ia doli mbanë në gjysmëfinalen e parë përballë Erdo Dules. Finalja e madhe e La Casa de Quiz, do të zhvillohet të premten më datë 18 tetor në orën 21:00.