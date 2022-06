Përcaktohet skuadra e parafundit që do të marrë pjesë në Botëror

Zbulohet skuadra e 31-të që siguron pjesëmarrjen në Botërorin “Katar 2022”. Është pikërisht Australia, që mposhti Perunë në play off pas goditjeve të 11-metërshave (5-4). Për 120 minuta loja (koha e rregullt plus dy shtesat nga 15 minuta) përfunduan me rrjeta të paprekura dhe për të përcaktuar fituesin e sfidës së luajtur në Katar skuadrat iu drejtuan goditjeve të penalltive.

Peruanët gabuan në serinë e tretë dhe të gjashtë të penalltive, ndërsa australianët dështuan vetëm në gjuajtjen e parë. Në fund, Australia festoi falë suksesit 5-4.

Skuadra e fundit që do të fitojë të drejtën të luajë në eventin më të madh të futbollit këtë vit do të përcaktohet këtë të martë në sfidën e fundit play off mes Kosta Rikës dhe Zelandës së re.