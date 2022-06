Përforcimi i dytë/ Roma siguron “besnikun” e Mourinhos, dita e firmës

Roma ka gjetur në Premier League zëvendësuesin e Henrikh Mkhitaryan. Armeni është pranë transferimit tek Interi, ndërsa në kryeqytetin italian do të zbarkojë Nemanja Matic, i cili vjen me parametra zero nga Manchester United.

Mesfushori defensiv do të kryejë sot kontrollet mjekësore në Romë dhe më pas do të firmosë për një vit, me opsionin e rinovimit deri në 2024. 33-vjeçari serb do të përfitojë 3.5 milionë euro në sezon, pagë që me bonuse shkon deri në 4 milionë euro.

Matic është një nga “besnikët” e trajnerit Jose Mourinho. Portugezi ka punuar me të te Chelsea dhe Manchester United. “Special One” i beson shumë eksperiencës dhe aftësisë që mesfushorit për të qenë një lider dhe trajner i dytë në fushë.

“Nemjanja është një futbollist fantastik. Të gjithë e dinë se çfarë raporti kam me të. Ai është një nga djemtë që ka besimin tim të plotë”, shprehej tekniku i Romës në lidhje me lojtarin ballkanas, i cili do të jetë përforcimi i dytë i Romës pas portierit Svilar.

Matic është mesfushori me më shumë paraqitje në Premier League nën drejtimin e Mourinhos dhe i dyti për paraqitjet totale në pesë ligat më të mira evropiane (118) pas Frank Lampard (140), gjithmonë me portugezin në stol.