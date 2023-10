Përgatitjet anti-Bullgari/ Kuqezinjtë zbresin në fushë, largohen dy lojtarë

Kombëtarja shqiptare është rikthyer në fushë pas fitores së madhe me Çekinë të enjten, për të nisur përgatitjet për ndeshjen miqësore me Bullgarinë. E programuar për t’u luajtur të martën e 17 tetorit në stadiumin “Air Albania”.

Trajneri Sylvinho e ka ndarë grupin në dy pjesë, teksa lojtarët që nuk u aktivizuan ndaj Çekisë zhvilluan një seancë të plotë. E fokusuar më shumë te puna me topin dhe situatat e ndryshme të lojës. Ndërsa lojtarët të cilët luajtën në ndeshjen zyrtare, bënë vetëm shkrythje në palestër dhe fizioterapi.

Departamenti i Komunikimit në FSHF, bën me dije se ka disa ndryshime në listën e lojtarëve që do të jenë të gatshëm për miqësoren me Bullgarinë.

Sulmuesi Mirlind Daku i është nënshtruar testeve mjekësore për shkak të një tërheqjeje në muskujt e kofshës. Dhe analizat treguan se lojtari ka nevojë për disa ditë pushim.

Duke qenë se nuk mund të rikuperohet në kohë për miqësoren, 25-vjeçari dardan është lënë i lirë dhe është larguar nga grumbullimi.

Do të mungojë për kuqezinjtë edhe mesfushori Keidi Bare. Klubi i Espanyolit ka bërë një kërkesë zyrtare nëse lojtari mund të lihet i lirë për shkak se ka ndeshje të rëndësishme në kampionat këtë fundjavë.

Stafi teknik, pasi diskutoi edhe me lojtarin vendosi ta lërë të lirë që të bashkohet me skuadrën katalanase. Ndërkaq, kombëtarja do të lihet pushim të shtunën dhe të dielën do të rikthehet në stërvitje normalisht.