Përgatitjet e Kombëtares/ Sylvinho ndan grupin në dysh, rikthehet mbrojtësi

Kombëtarja e Shqipërisë vazhdon përgatitjet për duelin e së shtunës përballë Moldavisë në “Air Albania”. Sfidë që fillon prej orës 20:45 dhe që do të transmetohet në SuperSport 2.

Sylvinho dhe djemtë e tij do të kërkojnë suksesin e parë në grupin E të eliminatoreve të Euro 2024. Aty ku bëjnë pjesë edhe Polonia, Çekia dhe Ishujt Faroe. Me këta të fundit do të përballemi më 20 qershor në transfertë.

Gazetari i SuperSport, Sokol Xhihani raportoi situatën te kuqezinjtë në një lidhje direkt me SportNews. Kombëtarja do të kryejë sot dy seanca stërvitore.

Ajo e paradites do të jetë e hapur për mediet, ndryshe nga seanca e pasdites. Që do të zhvillohet me dyer të mbyllura, por nuk është vendosur ende nëse do të zhvillohet në “Air Albania” ose “Shtëpia e Futbollit”.

Sylvinho i ka ndarë lojtarët në dy grupe. Një pjesë në palestër dhe të tjerët në fushën e blertë. Emra si Armando Sadiku, Kristjan Asllani, Nedim Bajrami, Elhan Kastrati, Simon Simoni, Qazim Laçi, Naser Aliji, Andi Hadroj, Amir Abrashi, Taulant Seferi kanë zbritur në fushë.

Plot 14 lojtarë në fushën e blertë, ndërkohë që pjesa tjetër (11 lojtarë) vijojnë ushtrimet e fizioterapisë në palestër.

Me skuadrën sot është bashkuar edhe Frederic Veseli, i cili nuk u stërvit ditën e mërkurë për shkak të një problemi në shpatull. Mbrojtësi po stërvitet me një mbrojtëse në krahun e djathtë.

Ndërkohë, Berat Gjimshiti, i cili u shtua me vajzë dhe gjatë ditës së djeshme udhëtoi drejt Italisë, do të rikthehet rreth orës 15:00. Pjesa tjetër e grupit është e kompletuar.