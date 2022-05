Përgatitjet për Islandën/ Kastrati largohet për disa orë, Roshi stërvitet i veçuar

Kombëtarja shqiptare e futbollit ndodhet në ditën e katër të stërvitjes, ndërsa është grumbulluar për ndeshjet e Nations League ndaj Islandës në transfertë, Izraelit në shtëpi dhe miqësoren me Estoninë.

Armando Broja ende nuk është bashkuar në grumbullimin e “kuqezinjve”, ndërsa pritet që t’I bashkohet grupin në ndeshjet ndaj Izraelit dhe Estonisë, pasi thuhet se është i infektuar me Covid-19.

Në stërvitjen e kësaj të hënë mungon Elhan Kastrati, i cili për çështje proceduriale për pasaportën ka udhëtuar drejt Italisë. Vendin e Kastratit në stërvitje e ka zënë, portieri Angelo Tafas, i cili është pjesë e kombëtares U-21, por këto ditë është stërvitur me përfaqësuesen e parë.

Ndërkohë Giacomo Vrioni pritet që t’i bashkohet skuadrës “kuqezi” ditën e nesërme, ndërsa duhet theksuar se ai ka fituar ‘Këpucën e Artë” në kampionatin austriak, ku ka shënuar 19 gola për ekipin e WSG Tirol.

Odise Roshi është stërvitur në mënyrë individuale për shkak të disa probleme fizike, megjithatë gjasat janë që ai të jetë i gatshëm për përballjen me Islandën. Ndërkohë nesër do të luhet një test miqësor brenda grupit në “Niko Dovana”.

Skuadra do të stërvitet deri më 3 qershor, pasi më pas do të nisen për në Island, ku do të luajnë ndeshjen e parë.