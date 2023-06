Përpjekjet dëshpëruese të Laportës për afrimin e Messit

Ndërsa 23 lojtarët e thirrur për ndeshjen kundër Vissel Kobe fluturuan për në Tokio me nënpresidentin sportiv, Rafa Yuste, Joan Laporta është kthyer në Barcelonë (pas suksesit në Chmpions nga skuadra e femrave) dhe po merret me çështje shumë të rëndësishme, siç është nënshkrimi i mundshëm me Lionel Messin.

Shtatë herë fituesi i Topit të Artë është pa dyshim çështja kryesore e merkatos.

Lojtari dëshiron të marrë një vendim tani dhe klubi i Barçës nuk është ende në gjendje ta sigurojë argjentinasin se do të regjistrohet.

“Është shumë e vështirë. Ata që bëjnë atë që munden nuk janë të detyruar të bëjnë më shumë”, tha Laporta këtë të diel. Deklaratat e tij ishin në të njëjtën linjë me ato të Mateu Alemany-t. “Kur të zgjidhet çështja e Messit, ne do të japim shpjegimet përkatëse”, tha drejtori i futbollit në Vigo, ku Barça luajti ndeshjen e fundit të sezonit.

Barça këmbëngul që LaLiga nuk i ka dhënë hapësirë ​​​​për të manovruar në përpjekjet për të siguruar Messin, i cili nuk është i gatshëm të përjetojë të njëjtën situatë pasigurie si në vitin 2021.

Nga Arabia Saudite njoftojnë me siguri të plotë që Al Hilal do të njoftojnë nënshkrimin me Messit këtë të martë.

Laporta, një specialist në situata të dëshpëruara, po përpiqet të bëjë një mrekulli të minutës së fundit. Por edhe ai vetë duket se e ka humbur besimin. Nga Japonia, Xavi, i cili është më në kontakt me Messin, do të jetë i pari që do ta marrë vesh nga të dyja palët se çfarë do të ndodhë realisht.