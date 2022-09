Përplasja mes tifozëve të Tottenhamit dhe Marsejës, pesë të arrestuar (video)

Festa e fitores 2-0 të Tottenhamit ndaj Marsejës u prish nga përplasjet mes dy tifozërive, duke e detyruar policinë të ndërhynte dhe të arrestonte pesë persona.

Në stadiumin “Tottenham Hotspur” ndodhën skena të shëmtuara, pasi u hodhën flakadanë e fishekzjarrë në tribuna, teksa tifozët miq tentuam të afroheshin dhe të përplaseshin fizikisht me ata vendës.

Një video e postuar në Twitter tregon policinë duke bllokuar përkrahësit e Marsejës, ndërsa hidheshin shishe dhe pije në të dy seksionet ku ishin akomoduar tifozëritë kundërshtare.

Marseille fans kicking off towards full-time. Whole barrage of police deployed to stop them getting to the Spurs fans, drinks and bottles being thrown in all directions. #THFC pic.twitter.com/rRlcEQCHMt

— Mitch Fretton (@mitch_fretton) September 7, 2022