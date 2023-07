Përplasje te Mercedes, Wolff i ulëret në radio Hamilton: Boll u ankove, thjesht jepi makinës!

Fundjava në Austri rezultoi e ndërlikuar për Mercedesin. Nga provat, te gara Sprint si dhe te gara e së dielës, skuderia gjermane dhe pilotët e saj Lewis Hamilton dhe George Russell ishin të pakënaqur me çfarë arritën në pistën e Red Bull Ring.

Nervat arritën kulmin në momentin kur piloti britanik u ankua në radio për penalizimin e marrë në lidhje me tejkalimin e limiteve të pistës. 38-vjeçari mendoi se ishte i vetmi që po penalizohej nga komisarët e garës dhe në një komunikim në radio me shefin e Mercedes, Totto Wolff shprehu të gjithë pakënaqësinë për formën e keqe të njëvendëshes gjermane.

Por, nga ana tjetër, habiti jo pak reagimi i Wolff i cili urdhëroi Hamilton të mos ankohej pasi dihej gjendja e makinës dhe i tha që të mendonte vetëm për ta ngarë atë pavarësisht kushteve.

Lexo edhe:

Pas garës, Wolff theksoi se të tilla debate janë normale gjatë një gare ndërsa shtoi se ky konflikt me pilotin kryesor të Mercedes nuk do të ndikoi në rinovimin e kontratës së britanikut, që duhet thënë se ende mbetet pezull pavarësisht se të dyja palët shprehen me bindje të plotë se zyrtarizimi do të vijë shumë shpejt.

Gara e radhës në Formula 1 është ajo e kësaj fundjave në Britaninë e Madhe. Në Silverstone, pistën e shtëpisë së Hamilton me shtatë here Kampionin e Botës që këtë herë do të kërkojë maksimumin duke pasur edhe mbështetjen e tifozëve e tij.