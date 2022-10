Përse nuk aktivizohet mbrojtësi? Contes i kërkojnë llogari: Dua të fitoj, nuk jam budalla!

Pas disfatës me rezultatin 3-1 në derbin e Londrës së Veriut ndaj Arsenal, trajneri Antonio Conte është duke u përballur me pyetjet e para rreth funksionimit të skuadrës. Spurs, që deri para sfidës me “Topçinjtë” nuk kishin pësuar asnjë humbje, lanë një “shije të hidhur” për mënyrën si u mposhtën nga Arsenal, pasi loja dhe idetë e “Gjelave” nuk ishin në lartësinë e duhur.

Kështu, Conte është pyetur se përse nuk e preferon titullar Matt Doherty në rolin e anësorit të djathtë duke qenë se Emerson Royal nuk ka treguar një nivel të lartë, madje ndaj Arsenal penalizoi skuadrën pasi u ndëshkua me karton të kuq. Por, përgjigja e teknikut italian ishte e shkurtër dhe shumë e drejtpërdrejtë.

“Doherty në sezonin e kaluar luajti çdo ndeshje, por tashmë nuk e shoh në gjendjen e duhur për të startuar ndeshjet. Unë nuk jam budalla, nuk dua asnjëherë të humbas”, u shpreh Conte që tashmë duhet të punojë për të rikthyer ekipin në shina, pasi në këtë sezon, Tottenham kërkon të jetë protagoniste në futbollin anglez. Pas tetë ndeshjeve të para, Spurs renditen në vendin e tretë, me katër pikë më pak se kryesuesit e Arsenal.