“Personalitet dhe drithërima, por injorohet nga shokët”, ja vlerësimi për Asllanin

U transferua te Interi verën e kaluar, megjithatë ndeshjen e parë si titullar, Kristjan Asllani e luajti pikërisht ndaj Romës, sfidë të cilën zikaltrit e humbën me rezultatin 1-2.

Mesfushori 20-vjeçar shqiptar, i cili deri para këtij takimi kishte luajtur vetëm 30 minuta në tre ndeshje të ndryshme, mori vendi ne Brozovic para mbrojtjes dhe qëndroi në fushë për plot 777 minuta, duke marrë duartrokitjet e publikut që kishte mbushur shkallët e “San Siros”.

Saktësi në pasime, një “flirt” me golin dhe një karton i verdhë, teksa Asllani u vlerësua me notën 6.5 për performancën e tij me zikaltrit, ashtu si Barella dhe Dimarco që shënoi golin, thënë ndryshe, në treshen më të mirë.

Asllani 6.5: Në mënyrë paradoksale është më I çliruari mendërisht, ndonëse ishte praktikisht një debutim me Interin, pasi shumë javë kishte parë ndeshjet nga pankina. Kryen detyrën e tij me siguri, edhe pse shpesh shokët e skuadrës e injorojnë, duke mos i pasuar. Bën gjëra të thjeshta dhe të sakta, duke mos zhgënjyer, në një ndeshje ku pritej të ishte më e komplikuar për të. Më pas një e djathtë, që për pak nuk shkon në rrjetë, por kalon ngjitur me shtyllën dhe drithëron “San Siron”. Ka shumë personalitet te ky djalosh”, thuhet në vlerësimin për mesfushorin 20-vjeçar.