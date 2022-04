Pesë javët e fundit/ Pak gola në pjesët e para, barazimet janë përsëri “trend”

Kampionati ka hyrë në fazën finale të këtij sezoni, të katërtën, që nisi në fundjavë, por sa i përket klasifikimit shumë pak gjëra ndryshuan, duke ruajtur ritmin e fazës së kaluar. Tirana vijon të kryesojë bindshëm, duke shtegtuar drejt titullit kampion, ndërsa gara për zonë europiane është totalisht e hapur. Në pjesën e fundit, në zonën e mbijetesës, Dinamo dhe Skënderbeu duken “pa busull”, me skuadrat që pozicionohen respektivisht në vendin e nëntë dhe të dhjetë, ndërsa sprinti final parashikohet të jetë i luftuar për të shmangur vendin e tetë, zonën Play-Out, me tre skuadra në garë, Teuta, Kastrioti dhe Egnatia.

Në pesë javët e fundit, skuadra më në formë vijon të jetë Kastrioti, me 13 pikë të grumbulluara, e ndjekur nga Tirana, ndërsa Vllaznia është skuadra me rendimentin më të dobët në javët e fundit me vetëm 2 pikë.

Sa i përket pesë javëve të fundit, në 25 ndeshje janë shënuar 41 gola në total, me një mesatare 1.64 gola për ndeshje. Në fundin e sezonit, skuadrat bëjnë llogaritë e tyre dhe janë më të kujdesshme dhe kjo pasqyrohet edhe te numri i golave, që në pjesën e parë janë me “pikatore”. Vetëm 16 gola gjatë pjesëve të para në pesë javët e fundit, një statistikë që ka pësuar një ulje të lehtë, ndërsa në fraksionin e dytë, “rrjetat” janë me shumicë, 25 gola.

Në fraksionin e parë dominojnë edhe barazimet, pjesa më e madhe e tyre me rrjeta të paprekura. Në këto javë, janë koleksionuar 14 barazime në 45 minutat e para, 12 prej tyre pa gola, ndërsa nga këto 14 barazime 11 prej tyre nuk kanë gjetur fitues edhe në fundin e sfidës, duke treguar se nëse pjesa e parë mbyllet në barazim, propabiliteti që takimi të mbyllet pa fitues është shumë i madh. Mungesa e cinizmit për të fituar ka ndikuar drejtpërdrejtë në disa raste, apo mungesa e guximit për të kërkuar fitoren ka bërë që barazimet të jenë përsëri “trend” në Abissnet Superiore, pasi në 25 ndeshje janë regjistruar 10 barazime, me Kukësin që mban vendin e parë, me 4 të tillë në 5 ndeshjet e fundit.

Pak javë më parë, Vllaznia ishte “kampione” për barazime, por tani nuk është e vetme, pasi, në 28 javë, shkodranët kryesojnë përsëri, me 13 barazime në total, me podiumin që plotësohet nga Partizani dhe Skënderbeu me 11 të tillë, pa harruar edhe Egnatian me 10 barazime sezonale.