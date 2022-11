Pioli karikon Milanin: Na presin sfida të tjera në Champions, pse zgjodha Krunic titullar

Tifozët e Milanit e kanë mbushur plot “San Siron”, stadium ku Milani sonte pret Salzburgun, sfidë ku mjafton një pikë për t’u kualifikuar mes 16 ekipeve më të forta në Champions League.

Atmosfera në kampin e kampionëve të Italisë është e shkëlqyer, teksa trajneri Pioli foli shkurtimisht përpara sfidës, duke shpjeguar pse vendosi t’i dhurojë një fanellë titullari boshnjakut Krunic në mesfushë.

“Ndihemi mirë, kemi një dëshirë të madhe për t’u kualifikuar. Na pret një sfidë e vështirë, por kemi kualitetin e duhur për të përballuar kundërshtarin dhe për të luajtur mirë. Jam i sigurt se do të luajmë ndeshje të tjera në këtë kompeticion.

Krunic titullar? Do të zbresim në fushë me tre mesfushorë, mendoj se është zgjedhja më e mirë. Skuadra është e ekuilibruar kështu, kemi mundësi për të bërë mirë në lojën me top dhe atë pa top”, deklaroi trajneri i Milanit.