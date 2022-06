Pique “kërcënoi” presidentin e Barcelonës: Merr mbrojtësin më të mirë në botë, do e ul në stol!

Me shumë mundësi Gerard Pique është duke përjetuar ditët e fundit si një futbollist i Barcelonës me mbrojtësin që tashmë nuk ka më në krahun e tij as trajnerin Xavi Hernandes. Tekniku ia ka sqaruar lojtarit spanjoll se nuk e sheh më si një element të domosdoshëm të 11-tëshes titullare ndërsa nga ana tjetër edhe presidenti Joan Laporta kërkon të shpëtojë edhe paga e majme që përfiton 35-vjeçari.

Në fakt, presidenti ia ka thënë në sy Pique se duhet të shohë për një tjetër alternativë për të ardhmen dhe se në merkato, drejtuesit do të mendojnë për një tjetër qendërmbrojtës. Megjithatë, në bisedën mes tyre, Pique ka kundërshtuar presidentin teksa ia ka bërë të qartë se do të luftojë për vendin e tij në skuadër edhe nëse klubi transferon mbrojtësin më të mirë në botë.

“Unë do të luaj titullar, nëse ke guxim atëherë transfero në Barcelonë mbrojtësin më të mirë në botë. Unë sërish do ta ul në stol atë, do të jetë thjesht një zëvendësues”, ka deklaruar me siguri të plotë para presidentit Pique. Në këtë formë, e ardhmja e mbrojtësit vijon të jetë më e paqartë se kurrë edhe pse në klub, trajneri Xavi për arsye teknike dhe presidenti Laporta për arsye financiare kërkojnë ta largojnë.