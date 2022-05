Pique rrëfen rivalitetin me Realin: Casillas nuk më fliste në kombëtare

Në një rrëfim të gjatë për mediat spanjolle, mbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique është rikthyer të flasë për rivalitetin me Realin e Madridit, duke zbuluar se kulmin e arriti kur trajner i kryeqytetasve ishte Jose Mourinho.

Mbrojtësi katalan deklaroi se Mourinho kishte depërtuar në mendjet e futbollistëve të tij dhe i kishte bindur ata t’i trajtonin si armiq kundërshtarët, teksa zbuloi edhe një detaj interesant me Iker Casillas.

“Rivaliteti me Realin arriti kulmin kur në stolin e tyre erdhi Mourinho. Ai vinte pas tripletës me Interin, por në El Clasicon e parë humbën 5-0. Mou kishte aftësi të depërtonte në mendjen e futbollistëve të tij dhe t’i bindte të na trajtonin si armiq. Mbaj mend që kur grumbulloheshim me përfaëqësuesen e Spanjës, Casillas nuk më fliste, ndonëse bëhej fjalë vetëm për futboll”, tha Pique.