“Po jeton në Barcelonë”, agjenti kërkon largimin e sulmuesit nga Reali

Mariano Diaz ka edhe një vit kontratë me Real Madrid, por nuk ka ndërmend të respektojë marrëveshjen me kampionët e Europës. Sulmuesi nga Republika Dominikane ka luajtur shumë pak me ekipin spanjoll.

Sezonin e fundit u aktivizua në vetëm nëntë ndeshje në La Liga (1 gol), teksa në Champions League numëroi vetëm 12 minuta lojë. Agjenti i tij ka folur hapur rreth dëshirës së 28-vjeçarit për të provuar një aventurë të re.

“Synimi i Marianos është të largohet nga Reali, u bënë 3 vjet që luan pak. Sigurisht me kushtin që të ketë një opsion që e kënaq atë. Ne po kërkojmë një ekip që i pëlqen, por nuk është e lehtë.

Ai ka ende një kontratë dhe do të qëndrojë në Madrid nëse nuk gjendet zgjidhje tjetër. Dëshira e tij për t’u larguar nuk lidhet me paratë. Nëse do të ishte i lumtur në Madrid, ai do të ishte akoma aty.

Por, Mariano jeton në Barcelonë… Të shohim se çfarë do të ndodhë në merkato”, deklaroi David Aranda për Bernabeu Digital në lidhje me sulmuesin, i cili nuk bën më pjesë në planet e Carlo Ancelottit.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE