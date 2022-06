Po përgatitet “bomba” e verës, Cristiano në vend të “yllit” të Bayernit

Me kalimin e ditëve, bëhet më e qartë se koha e Cristiano Ronaldos te Manchester United ka marrë fund. Siç u raportua nga “AS” të martën e kaluar, “ylli” portugez është në dyshim për vazhdimësinë e tij në “Old Trafford”, por tashmë ai është bindur plotësisht për t’u larguar. Dhe destinacioni i tij i ardhshëm mund të jetë Mynihu. Përballë dëshirës së papërmbajtshme të Lewandowskit për t’u larguar nga Bayerni, klubi gjerman planifikon të mbulojë hendekun që do të krijojë largimi i polakut me afrimin e pesë here fituesit të Topin të Artë.

Nëse largimi i Lewandowskit te Barcelona do të konsiderohej një nga lëvizjet bombastike të verës, nuk do të ishte më pak i bujshëm zëvendësimi i tij me CR7. Përfaqësuesit e “yllit” portugez tashmë janë në dijeni të interesimit të Bayernit dhe e shohin operacionin me sy të mirë.

Blerja e Haalandit dhe Darëin Núñezit nga Manchester City dhe Liverpooli, respektivisht, dhe pasiviteti me të cilin United ka nisur merkaton, kanë bërë që Cristiano të humbasë shpresën për të qenë në gjendje të luftojë për trofe sezonin e ardhshëm me klubin e tij aktual. Prandaj ai dëshiron të largoheni nga “Old Trafford”. Nga ana tjetër, Bayerni i jep mundësi të fitojë pse jo dhe lehtësisht Bundesligën dhe të jetë një nga kandidatët e fortë për të fituar Championsin. Nëse do të transferohej në Bavari, bashkë me Sadio Manenë, Mullerin, Comanin dhe Gnabry-n do të formonte një sulm ëndrrash.